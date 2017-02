Servidores do Detran/RN estão em greve

Foto: Cláudio Alcântara

Os servidores do Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN iniciaram ontem greve por tempo indeterminado nas unidades da capital e do interior do estado. Segundo o Sindicato da categoria, os funcionários reivindicam do governo o cumprimento do acordo firmado no início de 2016, relativo à reestruturação das tabelas salariais dos servidores congeladas há sete anos.

Segundo Felipe Assunção – Diretor do Departamento jurídico do Sindicato, os trabalhadores fizeram um acordo com a autarquia, autorizado pelo Governo do Estado, que estabeleceu a realização de uma recomposição dos salários da tabela de vencimentos dos servidores a partir de janeiro deste ano, No entanto, o acordo ainda não foi cumprido. O Chefe da 4ª CIRETRAN informou que em Currais Novos nem todos os servidores aderiram ao movimento e informou que apenas a vistoria e parte da abertura de processos estão parados, os outros serviços estão funcionando normalmente.

Reportagem: Ana Paula