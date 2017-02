MPRN realiza seminário sobre ‘Desafios do Sistema Prisional’

O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte realiza nos dias 13 e 14 de fevereiro, na Procuradoria-Geral de Justiça, o seminário “Desafios do sistema prisional”.

A iniciativa é fruto de parceria firmada entre o Centro de Estudo e Aperfeiçoamento Funcional (CEAF), do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) e do Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Investigação Criminal (CAOP Criminal).

O evento vai contar com participação de representantes do Ministério da Justiça, do Ministério Público do São Paulo, Rio de Janeiro e Amazonas; do Governo do Estado e do judiciário estadual e federal.

De acordo com o Coordenador do CEAF, André Mauro Lacerda Azevedo, diante das situações ligadas à crise do sistema prisional ocorridas nos estados de Roraima e Amazonas, antes mesmo da rebelião localizada no presídio de Alcaçuz, o GAECO sinalizou a necessidade de realização da referida capacitação. André Mauro destaca a importância do debate acerca da crise do sistema prisional. “A questão da segurança pública é umas das maiores prioridades do MPRN hoje”, afirmou.

Fonte: MPRN