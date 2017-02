Denarc prende dupla que iria fazer entrega de “super maconha”

Uma investigação da Delegacia Especializada em Narcóticos (Denarc) resultou na prisão em flagrante de Carlos Eduardo Afonso Viegas, conhecido como “Cadu”, de 22 anos, e Eduardo Jost Perinazzo, de 25 anos, na tarde desta segunda-feira (6). Os dois foram detidos com mais de um quilo de skank, conhecida como “super maconha” e alguns micropontos de LSD, quando foram abordados em um veículo.

Esta é a terceira vez que a Denarc prende Carlos Eduardo em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. Ele foi detido em 2015, depois em fevereiro de 2016 e voltou a vender drogas. De acordo com a investigação da Denarc, ele fazia entregas dos entorpecentes em domicílio e diante disto, os policiais civis conseguiram flagrar a entrega das drogas nesta segunda-feira (06).

O suspeito chegou ao local da entrega de drogas em um veículo, na companhia de Eduardo Jost. Após a abordagem, Carlos Eduardo tentou fugir e invadiu uma residência para se esconder, mas foi preso quando tentava se desvencilhar de aproximadamente 50 gramas de skank, que seriam vendidas por R$ 700,00.

No momento da abordagem, Eduardo Jost permaneceu no veículo e não esboçou qualquer reação. No carro, os policiais civis encontraram mais de um quilo de skank. “Ambos foram autuados por tráfico e associação ao tráfico”, afirmou o delegado da Denarc, Cláudio Henrique.

