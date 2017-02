Jovem é preso com arma e maconha em Nísia Floresta

Policiais do 3º Batalhão da Polícia Militar prenderam um jovem portando uma arma e maconha. O flagrante foi feito no final da tarde desta segunda-feira (6), na cidade de Nísia Floresta.

Elianderson Lucian de Lima, mais conhecido como “Urêia”, de 21 anos, tinha um ferimento na perna e disse que estava se recuperando de um disparo de arma de fogo sofrido há alguns dias.

De acordo com a polícia, o jovem é conhecido por participação em outros crimes, bem como é suspeito de ser integrante de uma facção criminosa do Rio Grande do Norte.

Fonte: PM DE CURRAIS NOVOS