RN lança edital para concurso de Bombeiros; salário é de R$ 2,9 mil

Corpo de Bombeiros do RN (Foto: Divulgação/CBMRN)

O Governo do Estado lançou edital para realização de concurso público com 70 vagas para o cargo de soldado do Corpo de Bombeiros. O Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Norte desta terça-feira (7) traz os detalhes do certame, que tem remuneração inicial de R$ 2.904,00 e pode chegar até a R$ 9.472,65.

As inscrições estarão abertas das 17h do próximo dia 24 de fevereiro às 17h do dia 6 de abril exclusivamente através da internet, no site do Idecan. O valor da taxa de inscrição será de R$ 80,00. O concurso terá seis etapas: avaliação intelectual, avaliação médica e odontológica, exame de avaliação de condicionamento físico, avaliação psicológica, investigação social e de vida pregressa e curso de formação de praças. O candidato deve ter concluído o Ensino Médio ou equivalente.

De acordo com o edital do certame, a data provável para a realização da prova escrita é 21 de maio de 2017, no horário das 13h às 18h. Nessa primeira etapa, de caráter eliminatório e classificatório, constará de uma prova objetiva composta por 100 questões, com quatro proposições de múltipla escolha, sendo apenas uma correta, com número de questões e pontuação correspondentes às disciplinas: Língua Portuguesa (20 questões), Matemática (20 questões),Biologia (20 questões), Conhecimentos regionais e atualidades (20 questões) e Normas Pertinentes aos CBMRN (20 questões).

Fonte: G1 rn