Escritora curraisnovense tem poema selecionado para representar o Brasil durante Feira em cuba

A escritora curraisnovense Maria Maria teve um dos seus poemas selecionados para compor uma coletânea especial de escritores potiguares.

O livro, com o título Literatura Brasilis, traz textos bilíngües e contempla 49 escritores. A obra estará sendo apresentada durante importante Feira em Cuba.

Maria Maria Gomes: natural de Currais Novos, RN, escritora, professora de Língua Portuguesa e Língua Inglesa, poetisa, pós-graduada em Literatura Luso-brasileira na UFRN, título de “Consulesa do Seridó” concedido pelo Movimento Poético Poetas Del Mundo, homenageada com menção honrosa no Concurso de Poesia Othoniel Menezes em 2007 em Natal RN, e com dois blogs – Espartilho de Eme” e “Água de Chocalho.

Obras:

O Despertar da Crisálida (conto-novela) 2006

O Cheiro da Origem (conto-novela) 2006

Contos de um Passado Perfeito (contos) 2009

Na Sétima Curva do Sol (romance) 2010

Outônicas (poesia) 2011

O Beijo de Eros (poemas) 2012

Algodão e Sal (poemas em parceria com Antônio Francisco (2012)

Um sertanejo, Currais Novos e o tempo (historiografia em parceria com Luiz Batista Gomes) 2013

ÔXE! Dicionário de Palavras e Expressões Usadas no Seridó Oriental (Linguística – parceria com Adelson Aprígio Filgueira) 2014

Proposta de Chuva (poesia) 2014

