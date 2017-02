Pagamento dos demais servidores deve ser anunciado até 17 de janeiro. Vinte e oito por cento da folha de janeiro já foi acertada.

Mais de 30 mil servidores devem receber o salário atrasado nesta terça (7) (Foto: Rayane Mainara)

O governo do Rio Grande do Norte anunciou para esta terça-feira (7) o depósito dos salários de janeiro dos servidores ativos, aposentados e pensionistas que recebem até R$ 2 mil.

De acordo com a Secretaria de Estado do Planejamento e das Finanças (Seplan), o cronograma de pagamento do restante da folha será divulgado até a próxima sexta-feira (17).

Os salários dos servidores da Educação e da Administração Indireta já foram acertados na semana passada.. Depois deste segundo depósito, 57.772 servidores terão recebido os atrasados, o que representa 52,26% da folha e um montante de R$ 85,9 milhões.

Fonte: G1 rn