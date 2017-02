Secretário de Saúde do RN discute Regionalização do SUS com prefeitos do Seridó

Foto: Claúdio Alcântara

O secretário de Saúde do RN, George Antunes, participa nesta segunda-feira (06), de reunião com prefeitos e secretários de saúde de todos os municípios do Seridó, na sede da AMSO, em Currais Novos. Na pauta, o principal assunto é a regionalização do SUS. De acordo com o secretário, o estado está se organizando dentro das diretrizes nele definidas, principalmente no que se refere a regionalização e assistência à saúde, por meio das redes de articulação, o que trará impactos importantes para o funcionamento dos serviços de saúde. “Para isso é preciso atuar de forma integrada com os diversos órgãos responsáveis pelo controle social e com os gestores municipais, pois a participação dos municípios é essencial para que possamos promover a regionalização de forma eficiente, sob a lógica do usuário do SUS”, disse o Secretário.

Reportagem: Ana Paula