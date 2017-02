COPA DA INTEGRAÇÃO TERÁ A PARTICIPAÇÃO DE DUAS EQUIPES DE CAMPO REDONDO

Uma das maiores competições de Futebol amador do Rio Grande do Norte terá início no dia 04 de fevereiro de 2017 envolvendo equipes das três grandes regiões Trairi, Potengi e Seridó. No sábado(04) serão 03 jogos e no domingo(05) dois jogos.

Serão 27 equipes do Rio Grande do Norte e uma equipe da Paraíba, divididas em 5 grupos na primeira fase. Após a fase inicial, prevalecerá a fase de mata-mata (oitavas de finais, quartas de finais, semifinais e final). a premiação total da competição da Copa Integração 2017 será no valor de R$ 6.200,00 além de troféus e medalhas.

CONFIRA A TABELA DE JOGOS

Fonte: Terra da xelita