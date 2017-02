Everaldo ainda com dúvidas para estreia na Copa Integração neste sábado

Foto: Terra da xelita

O Currais Novos E. Clube termina hoje seus preparativos para sua estreia na Copa Integração neste sábado (04) diante do Grêmio de Campo Redondo. O técnico Everaldo Matos trabalhou durante toda semana com treinos técnicos, táticos e específico de jogo(coletivo). Hoje a tarde faz um recreativo no campinho da Du Rey e logo após anunciará os convocados para o jogo diante do Grêmio:. O time base que Everaldo vem trabalhando é Julião,Romário, João Zacarias, Liel e Allisson, Mateus, Francisco,Jefinho e Felipe e no ataque Ronaldo e Quirino. Segundo Everaldo, o Juninho e Léo poderão entrar como titulares também no jogo. O experiente goleiro Ninha(Ex-Potyguar/Currais Novos) se apresentou na última quarta-feira ao preparador de goleiros Belarmino e ao técnico Everaldo Matos e pode ser novidade na relação hoje a tarde. O Currais Novos joga às 15h15 deste sábado no estádio Beira Rio em Campo Redondo diante do Grêmio. A arbitragem para esta partida ficará com Antônio Leonardo que terá como auxiliares o Josinaldo Bezerra e Josimar Bezerra.

Fonte: Terra da xelita