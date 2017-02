Após banhistas invadirem Morro do Careca, fiscalização é reforçada

Novas placas de sinalização são instaladas no Morro do Careca (Foto: Divulgação/Idema)

Mesmo sendo proibido, pessoas continuam a subir no Morro do Careca, cartão-postal de Natal. Por ser uma área de proteção ambiental desde 1997, não é permitido a circulação de pessoas no local para evitar a erosão da duna e a deterioração da vegetação. Junto à campanha de preservação do Morro do Careca, o Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (Idema) instalou novas placas que sinalizam a proibição do acesso ao morro.

Três equipes de voluntários do Idema trabalham na orla da praia de Ponta Negra repassando informações sobre o cartão postal de Natal, distribuindo sacolas de lixo biodegradáveis, colagem de adesivos nas mesas, carros e barracas. A campanha “Não suba no Morro, preserve!” acontece durante esse mês de fevereiro e conta com cerca de 40 voluntários, divididos em três equipes que atuam de terça a sexta-feira, das 8h30 às 11h30.

Esse ano a fiscalização do morro, que já é feita por policiais da CIPAM, foi intensificada por meio de câmeras de monitoramento.

“Assumimos o compromisso de intensificar o monitoramento no morro através das câmeras do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp), principalmente na maré baixa, onde aumenta o cometimento do crime ambiental naquele local. Sendo identificado o infrator, o Ciosp registrará uma ocorrência e encaminhará a Companhia Independente de Proteção Ambiental ou na ausência da mesma, a outra unidade mais próxima”, explicou o major Júlio César Vilela, coordenador do Centro.

Fonte: G1