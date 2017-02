FEMURN APRESENTA FERRAMENTA DE COMPRAS AOS GESTORES DO SERIDÓ

Foto: Cláudio Alcântara

A Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte – FEMURN – promove, nesta quinta-feira (02), o Encontro de Prefeitos da Região do Seridó. O evento acontece na sede da Associação dos Municípios Micro Região Seridó Oriental – AMSO, em Currais Novos e tem como tema “Novas ferramentas e tecnologias para a gestão pública”.

O objetivo é incentivar o uso das ferramentas tecnológicas para a gestão pública municipal. A principal delas é a cesta de compras, modalidade que une praticidade, agilidade e segurança para contratação de serviços pelas prefeituras municipais. A capacitação é gratuita e “vai possibilitar agilidade e mais transparências nas compras, proporcionando mais eficiências às prefeituras”, disse o presidente da FMURN, Benes Leocádio.

Reportagem: Ivin Santos