PARA ATENDER DEMANDAS, PREFEITURA CRIA OUVIDORIA MUNICIPAL

Foto: Claúdio Alcântara

Para atender as demandas da população, a prefeitura Municipal de Currais Novos disponibiliza a Ouvidoria municipal. Esta desempenhará o papel de mediadora entre as secretarias municipais e os cidadãos. Por meio dela, o munícipe poderá relatar as necessidades da cidade, fazer denúncias, reclamações, solicitações de informações, dar opiniões e fazer sugestões sobre qualquer assunto relacionado à cidade

De acordo com o Ouvidor Municipal, Oscar Gomes, “a ouvidoria é um canal de comunicação importante para o diálogo entre a população e a Prefeitura”. Após a solicitação, o cidadão será atendido em até 5 dias. O atendimento poder ser solicitado vias: Email: ouvidoriapmcn@gmail.com

Fone: (84) 3405-2715 FanPage-Facebook: (www.facebook.com/OuvidoriaMCN)

E atendimento ao público: De 9h às 12h na sede da Ouvidoria (Prédio da Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento, Rua João Pessoa, s/n).

Reportagem: Ivin Santos