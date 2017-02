Banco do Nordeste empossa novo superintendente estadual no Rio Grande do Norte

O executivo Fabrizzio Leite Feitosa, funcionário de carreira do Banco do Nordeste há 16 anos, foi empossado hoje, dia 1º de fevereiro, como o novo superintendente estadual do BNB no RN.

Fabrizzio possui bacharelado em Direito, especialização em Gestão Bancária, MBA em Gestão Financeira, Controladoria e Auditoria pela Fundação Getúlio Vargas e possui formação em Coaching pela Sociedade Brasileira de Coaching (SBC).

Fonte: Banco do Nordeste RN