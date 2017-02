30 equipes selecionadas para disputar a copa Carnavalesca de Futsal

Aconteceu na noite desta segunda-feira(30) no auditório da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, o congresso técnico da 1ª Copa Carnavalesca de Futsal. O secretário de Educação o Sr. Jorian Pereira dos Santos, abriu os trabalhos falando ao público presente sobre o evento e as próximas competições que acontecerão durante o ano. Logo em seguida o Subcoordenador de Esportes o Sr. Uilame Oliveira(Peba), explicou detalhes da competição e teve início o sorteio dos jogos com apoio do Edson Gomes e Paulo Valdeir. A competição terá início no dia 13 de fevereiro e seu término no dia 23 do mesmo.

Na oportunidade foram definidos a ordem dos jogos desta competição que movimentará o futsal Currais-novense na época carnavalesca.

A competição terá 30 equipes jogando de forma de mata mata até a grande final que que acontecerá no dia 23/02 a noite no ginásio Geraldão. O evento acontecerá com todos os jogos no ginásio Geraldão. De acordo com a organização da competição, a premiação será troféus e medalhas para os vencedores.

Veja a tabela da primeira fase:

Jogo 1 – Bayern x Novo Stylo

Jogo 2 – Turma da Amizade x Galinha Pintadinha

Jogo 3 – Boca na Grama x Atlético de Madri

Jogo 4 – Amigos de Zuzú x Amadores

Jogo 5 – Nacional x Vasp

Jogo 6 – Órions x Red Bull

Jogo 7 – GFC x Bloco dos Mineiros

Jogo 8 – Vai que dá Certo x Boca Júnior

Jogo 9 – Rebentão x Ponte Preta

Jogo 10-Kaulas x Luz e Vida

Jogo 11-Lycans x Americano

Jogo 12-Máfia x Os Traíras

Jogo 13-Jovens Talentos x Maranata

Jogo 14-Acuma é x Império

Jogo 15-Ibis x JVC

OBS: Os próximos jogos são os vencedores de cada partida até chegar a grande final.



Fonte:Terradaxelita