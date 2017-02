Representantes das Secretárias de Educação dos municípios do Seridó participaram hoje de uma reunião que esclarece a continuidade da implantação dos programas Compra direta e PNAE.

O encontro aconteceu na sede da AMSO – Associação dos Municípios do Seridó Oriental em Currais Novos/RN.

A modalidade Compra Direta da Agricultura Familiar permite a compra de produtos com a finalidade de sustentar preços. Os alimentos adquiridos por meio desta modalidade são destinados ao público beneficiário do PAA, ou seja, pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional e aquelas atendidas pela rede socioassistencial, pelos equipamentos públicos de segurança alimentar e nutricional e pela rede pública e filantrópica de ensino, ou podem ser utilizados para compor as cestas de alimentos distribuídas a grupos populacionais específicos em situação de vulnerabilidade e/ou de insegurança alimentar e nutricional.

O Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae), implantado em 1955, contribui para o crescimento, o desenvolvimento, a aprendizagem, o rendimento escolar dos estudantes e a formação de hábitos alimentares saudáveis, por meio da oferta da alimentação escolar e de ações de educação alimentar e nutricionais.

Reportagem: Ivin Santos