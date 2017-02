Educadores que fazem parte da 9 Dired participaram da abertura da jornada pedagógica da rede estadual de ensino na manhã desta quarta-feira.

O evento este ano traz o tema: interfaces das linguagens: tecer gestão e inovação para uma escola curiosa, prazerosa e aprendente. Ao todo doze municípios da região do seridó estão envolvidos com a programação que vai preparar os profissionais para o ano letivo de 2017, a secretária adjunta de educação do estado Mônica Guimarães integra a presença de autoridades além do prefeito Odon Jr. e do vice Anderson Alves.

Reportagem: Lázaro Jordão