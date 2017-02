Polícia procura suspeitos da morte de PM em shopping de Natal

(Foto: Divulgação/Polícia Civil do RN)

A Polícia Civil está a procura de informações que levem aos dois homens suspeitos de terem participado da tentativa de assalto que terminou na morte de um policial militar. A ocorrência foi nesta terça-feira (31), dentro de um shopping na zona Norte de Natal. Os dois criminosos foram filmados pelas câmeras de segurança do estabelecimento.

Um dos assaltantes estava vestindo terno e teria ficado do lado de fora da joalheria alvo do roubo. Pelas imagens do circuito interno de vigilância é possível ver que o homem de terno é o primeiro a atirar contra o policial militar Daniel Oliveira Pessoa.

A Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa esteve no shopping onde aconteceu o crime e já começou a ouvir testemunhas. Quem tiver alguma informação sobre os suspeitos pode denunciar através do Disque Denúncia 181.

Fonte: G1