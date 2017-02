Campeonato potiguar agita Arena das Dunas nesta semana

Arena das Dunas recebe três confrontos do campeonato Potiguar durante esta semana. Hoje é dia de clássico o América de Natal enfrenta o Alecrim pela 5º rodada do estadual, às 20h. Já na quinta (02) é a vez do Santa Cruz enfrentar om mossoroense Baraúnas, a partir das 16h. E domingo (05), o Santa Cruz retorna a Arena das Dunas para enfrentar o Alecrim, às 17h. As vendas iniciaram nesta terça – feira (31). Mais informações pelo site www.arenadunas.com.br.

Fonte: Marcos Dantas