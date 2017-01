MEC muda regra de troca de senha do Enem, e estudantes relatam invasões no Sisu

O governo federal flexibilizou, na edição de 2016 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), as regras de acesso individual dos candidatos aos sistemas on-line. A edição aplicada no ano passado, e usada pelos estudantes para concorrer a vagas no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) deste ano, deixou de exigir a chamada “verificação em dois passos” para que os candidatos pudessem recuperar sua senha.

Após a mudança, candidatos denunciaram acesso de terceiros em seus perfis pessoais no Sisu e alterações indesejadas nas opções de cursos nos quais concorriam. Um fórum anônimo na internet mostra que internautas disseminaram dicas para “roubar” a senha de estudantes que se destacaram no Enem 2016 e manipular suas participações no Sisu, que usa a mesma senha.