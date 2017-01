Iniciados trabalhos do Residencial Currais Novos

As máquinas da empresa RITZ dão ritmo aos trabalhos do Residencial Currais Novos, que irá ser construído nas imediações do Cruzeiro, no município. A empresa é de origem inglesa, mas possui filial na capital potiguar. De acordo com Miller Reis, diretor comercial da empresa, esta etapa corresponde a limpeza da área, logo após uma terraplenagem será feita preparando o terreno para abertura de ruas. 1.394 lotes serão disponibilizados aos clientes além de movimentar e fortalecer a economia local, disse Miller Reis.

Reportagem: Lázaro Jordão