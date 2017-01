Paróquias abrem inscrições para catequese e crisma em Currais Novos

Nas paróquias de São Francisco e Sant’Ana estão abertas as inscrições para a preparação para a crisma e primeira eucaristia. De acordo com Damião de Almeida coordenador da catequese, os interessados podem se inscrever nas capelas e na matriz de Sant’Ana. Os encontros irão se iniciar no próximo dia 18 de fevereiro acontecendo aos sábados. Para a preparação da crisma as inscrições estão sendo feitas na secretaria da paróquia da matriz de São Francisco do Parque Dourado por corresponder ao trabalho que será desenvolvido naquela comunidade.

Reportagem: Lázaro Jordão