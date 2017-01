Igreja doa terreno para escola em Currais Novos

A Diocese de Caicó, por meio do Bispo Dom Antonio Carlos, doou ao Governo do Estado do RN o terreno onde está localizada a Escola Estadual Tristão de Barros, criada em 1978. O diretor da escola, Jaire Freitas, atribui essa conquista a última gestão que reivindicou essa oficialização de propriedade junto a igreja.Inicialmente a escola ofertava 15 salas de aulas e por conseguinte mais disponibilidade de vagas, porém com as necessidades de atualização do ensino, a escola precisou adequar parte dessas salas reduzindo dessa forma a oferta de vagas, explicou Jaire.

” Agora o governo não tem mais desculpas para não ampliar, já que a escola pertence ao estado” frisou o diretor. A escola, que ocupa atualmente 1.513m², poderá expandir-se e ocupar os 6.600m² doados. Jaire espera que as reformas e ampliação sejam feitas, para que a escola possa oferecer um ensino com mais qualidade para mais estudantes.

Reportagem: Ivin Santos