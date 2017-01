Programa do glaucoma será retomado nesse fim de semana

No próximo sábado, dia 4, será retomado o programa do Glaucoma aqui em Currais Novos. O atendimento ocorrerá no Núcleo de Saúde Reprodutiva, antiga policlínica, na rua Cândido Mendes, disse a secretária adjunta da atenção a saúde, Karla Gardênia. De acordo com a mesma, o programa atende mais de 250 pessoas e consiste no acompanhamento e entrega de colírio. O glaucoma refere-se a um grupo de doenças oculares que provocam danos irreparáveis no nervo óptico. Este, por sua vez, é o nervo que carrega as informações visuais recebidas pelo olho até o cérebro. O tratamento pode ser feito com medicamentos ou cirurgia.

Reportagem: Ivin Santos