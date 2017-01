Mesmo preso, Cunha trabalha para minar a reeleição de Maia

O Palácio do Planalto já identificou uma movimentação do deputado cassado Eduardo Cunha na disputa pelo comando da Câmara dos Deputados.

Para surpresa de integrantes do governo, mesmo de Curitiba, onde está preso, Cunha tem trabalhado contra a candidatura à reeleição do atual presidente da Casa, deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ).

Cunha tem mandado recados através de interlocutores que o visitaram em Curitiba.

Integrantes da tropa de choque de Rodrigo Maia demonstram preocupação com a tentativa de Cunha de interferir no processo. Avaliam que ele estimula ações no Judiciário questionando a Constitucionalidade da reeleição de Maia.

Cunha tem enviado orientações para que sejam realizados todos os esforços para garantir um segundo turno na eleição e, com isso, tentar embaralhar o jogo. A estratégia é esvaziar o favoritismo de Maia.

Fonte: Blog do Camarotti/G1