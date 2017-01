Ex-secretário de Temer responderá a processo na Comissão de Ética Pública

A Comissão de Ética Pública da Presidência decidiu nesta segunda-feira (30) abrir um processo para apurar a conduta do ex-secretário nacional da Juventude Bruno Júlio (PMDB-MG) – leia detalhes sobre a decisão mais abaixo.

No início deste mês, em meio à crise no sistema carcerário do país, com rebeliões e massacres em diversos complexos penitenciários, Bruno Júlio se disse “meio coxinha” e defendeu à coluna do jornalista Ilimar Franco, de ‘O Globo’, que “tinha era que matar mais” e “tinha que fazer uma chacina por semana” – relembre o episódio no vídeo abaixo.

Fonte: G1