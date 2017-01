Nº de inscritos no Sisu cai 7,9% apesar de aumento de participantes do Enem

eros divulgados pelo Ministério da Educação na tarde desta segunda-feira (30) mostram que o número de inscritos no Sistema de Seleção Unificada (Sisu), na edição do primeiro semestre de 2017, foi 7,9% mais baixo do que a participação da edição do primeiro semestre do ano passado. Neste ano, 2.498.261 participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) se inscreveram no Sisu. Em 2016, o sistema recebeu a participação de 2.712.937 candidatos do Enem.

O Sisu registrou uma queda de 214.676 participantes, apesar de o Enem 2016 ter registrado um aumento no número de candidatos. Na edição do ano passado, considerando as duas aplicações do exame, um total de 6.005.607 pessoas fizeram os dois dias de prova. O número representa um aumento de 4% em relação ao Enem 2015, quando, segundo os dados do governo, 5.771.095 fizeram o exame. Fonte: G1