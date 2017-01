Mulher é assassinada a tiros na praia do Meio

Uma mulher foi assassinada a tiros na noite deste domingo (29), na praia do Meio, na zona leste de Natal. De acordo com a polícia, a vítima tinha 24 anos e foi identificada como Maria Luiza medeiros.

Segundo informações da Polícia Militar, a mulher estava em uma casa de show quando foi chamada para ir na frente do estabelecimento. Após sair da festa, ela acabou surpreendida com disparos e morreu antes da chegada do socorro médico.

De acordo com a polícia, a vítima era suspeita de praticar alguns delitos. No perfil da jovem em uma rede social, ela se intitulava como a “Estrela do Crime”. O caso deverá ser investigado pela Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), da Polícia Civil.

Fonte: Nominuto.com