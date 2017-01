Bispo participa de seminário sobre Campanha da Fraternidade 2017

Coordenadores paroquiais da Diocese de Caicó participaram, nesse fim de semana, de um seminário de preparação à Campanha da Fraternidade 2017, com o tema “Biomas brasileiros e defesa da vida”. O encontro aconteceu no Povoado da Cruz e contou com palestras, rodas de discussão e orientações. O Bispo Dom Antonio Carlos esteve presente e disse “que o tema é relevante e precisa da colaboração de toda a sociedade”. O tema e o lema da campanha da fraternidade são definidos pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB)

Reportagem: Ivin Santos