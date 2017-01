Apertados: uma maravilha o ano todo

O canyon dos Apertados fica localizado a 13 km de Currais Novos, indo sentido Acari. É uma formação natural originada a partir do processo de erosão provocada pelo Rio Picuí, que em suas cheias anuais atravessa o local e esculpe as pedras, e considerado a 7ª maravilha do Rio Grande do Norte (Concurso do Diário de Natal). Um lugar de extrema beleza onde é possível encontrar diversas espécies de aves, répteis, roedores, pequenos mamíferos, e ainda um casal de águias chilenas (fotografadas em 2014), que escolheram o local para habitar. É incontável o número de macambiras existentes nos paredões que se aproveitam de pequenas fendas onde o orvalho da noite é condensado, resistindo assim a longos períodos de seca. Existem ainda nos Apertados cachoeiras temporárias e algumas craibeiras que ao florescerem, nos meses de outubro e novembro, e dão um colorido especial, em contraste com a paisagem predominantemente cinza. Por ficar em propriedade privada, Fazenda Aba da Serra, é necessária autorização para entrar, o que é facilmente conseguido no próprio local com Seu Paulo, administrador.

O lugar na história

Na tarde de 22 de maio de 1647, a expedição do neerlandês Roeloff Baro, mandada ao sertão para reafirmar a aliança holandesa com os índios tarairius, encontra-se com quatro guerreiros montados a cavalo na desembocadura do rio Picuí, que esperavam os viajantes. A missão destes índios era conduzir os viajantes até o acampamento do Rei Janduí, localizado às margens da Lagoa Macaguá, que segundo o historiador Benjamim Teensma era uma pequena lagoa no leito do Rio Acauã (Acari), local hoje inundado pelas águas da Barragem Gargalheiras. (Informações colhidas de “Populações Indígenas no Sertão do Rio Grande do Norte – histórias e mestiçagens”, livro do Prof. Doutor em História Helder Alexandre Medeiros de Macedo)

Para saber mais: http://www.cprm.gov.br/geoecoturismo/geoparques/serido/apertados.html

Fonte: Sertão Dourado