Na Itália, Dilma denuncia golpe e defende democracia

A ex-presidente Dilma Rousseff (PT) voltou a denunciar o que chama de “golpe de Estado” no Brasil, ao discursar nesta sexta-feira em Lecce, na Itália. Dilma foi a convidada de honra do seminário internacional La Solitudine della Democrazia, na Universidade de Salento, em Lecce, que tratou do tema da “erosão das democracias contemporâneas”.

“Na estratificação da sociedade brasileira, o impeachment faz parte de um processo que traz parte do passado [à tona] e, ao mesmo tempo, cria uma situação bastante grave. [...] Vivemos em um momento extremamente propício para o golpe parlamentar que ocorreu”, disse Dilma, cujo discurso foi assistido também pelo ex-ministro da Justiça José Eduardo Cardozo.

Dilma Rousseff disse que o “golpe” foi causado por duas grandes razões. A primeira seria os políticos que queriam derrubá-la para evitar investigações em casos de corrupção, e que por isso decidiram trai-la.

“Trata-se de partes do movimento democrático brasileiro [PMDB], que fazia parte da minha coalizão, que se despregou do governo e se aliou à oposição, que nós tínhamos derrotados por quatro eleições consecutivas, o PSDB”, afirmou.

