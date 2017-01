Mulher é detida tentando arremessar celular e droga para dentro de Alcaçuz

Uma mulher foi presa, neste sábado (28), quando estava na área externa de Alcaçuz e foi flagrada por policiais da Força Nacional tentando arremessar produtos ilícitos para dentro do presídio, entre as guaritas 7 e 8.

Os policiais apreenderam com a mulher, que tem 18 anos, um celular, uma bateria de celular e duas porções de maconha. O material já estava embalado em sacos e pronto pra ser arremessado pra dentro do presídio.

Diante do flagrante, a suspeita foi conduzida para a delegacia da Polícia Civil. Na sesta sexta-feira (27), a Força Nacional de Segurança Públic conseguiu localizar seis munições calibre 38 e quatro do calibre 380, bem como um estilingue que seria usado para arremessar o material para dentro da unidade.

Na quarta-feira (25), uma limpeza começou a ser feita na área externa ao presídio de Alcaçuz. Um trator foi usado para retirar mato da área. De acordo com a Sesed, será colocada uma cerca na área externa de Alcaçuz, equipada com sistema de alarme e afastada 50 metros do muro da penitenciária. O objetivo é manter um perímetro de segurança para evitar entrada de armas, drogas e outros ilícitos arremessados de fora para dentro.

