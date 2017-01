Bases da Polícia Militar são alvo de ataques em Natal

Duas bases da Polícia Militar foram alvo de disparos no início da tarde deste sábado (28) em Natal. De acordo com o major Eduardo Franco da assessoria de comunicação da PM, a suspeita é de são ataques orquestrados contra a corporação. “Os dois têm as mesmas características e aconteceram em horário próximo”, ressaltou. Ninguém ficou ferido.

De acordo com o major Franco, a primeira base fica no bairro do Planalto e foi atacada por volta das 13h15. Os criminosos dispararam 7 vezes contra o prédio.

O segundo ataque aconteceu na base que fica no bairro de Morro Branco, por volta das 13h45. Os criminosos atiraram contra o prédio, contra uma viatura e lançaram um coquetel molotov sobre o veículo, mas não explodiu.

Por volta das 15h a PM iniciou uma operação para capturar os suspeitos dos atentados. O foco da ação aconteceu na comunidade conhecida como ‘Favela do Mosquito’, no Bairro Nordeste, na Zona Oeste e na comunidade Beira Rio, Zona Norte da cidade.

De acordo com o major Franco, uma moto foi apreendida suspeita de ter sido usada nos ataques. O major relatou que a segurança foi reforçada nas outras bases da cidade.

Crise no sistema penitenciário

O Rio Grande do Norte enfrenta uma crise no sistema penitenciário, que teve o ápice com uma rebelião que deixou 26 mortos no dia 14 de janeiro, na Penitenciária Estadual de Alcaçuz..

Ataques

Uma onda de ataques criminosos aconteceu após a transferência de 200 presos de Alcaçuz., vinte e seis ônibus e micro-ônibus, cinco viaturas do governo do estado e das prefeituras, um caminhão, dois carros particulares, quatro delegacias e outros três prédios públicos foram alvos de criminosos. Não há informação de pessoas feridas. Os atentados, a maioria incendiários, foram registrados em dez municípios.

Mais de 10 pessoas foram presas, segundo o delegado geral Claiton Pinho. Neste sábado (21), ele confirmou que os ataques que vêm ocorrendo no estado, a maioria incendiários, têm relação com a rixa envolvendo facções criminosas que agem dentro e fora dos presídios potiguares.

Militares nas ruas

Homens das Forças Armadas estão nas ruas da capital potiguar e região metropolitana para garantir a segurança da população. A atuação dos agentes da Marinha, Aeronáutica e Exército nas ruas de Natal começou na última sexta (20) e segue até o próximo dia 30.

