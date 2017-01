BARRAGEM ARMANDO RIBEIRO: recebe quase 2 milhões de metros cúbicos de água

No monitoramento do DNOCS do último dia 22, o nível na cota era 38,76 m e o volume total de 484,4 milhões de m3.

Com as chuvas caídas na semana passada, a Barragem Armando Ribeiro Gonçalves, em Assú, recebeu quase 2 milhões de metros cúbicos de água, precisamente 1,7 milhão.

Uma boa notícia para o sertanejo que sofre com a maior seca do século.

No monitoramento do DNOCS do último dia 22, o nível na cota era 38,76 m e o volume total de 484,4 milhões de m3.

Fonte: Jean Souza