Chico Buarque recebe prêmio literário na França por sua obra

O compositor, músico e autor Chico Buarque será premiado na França com o Roger Caillois de literatura. De acordo com o Estadão, o prêmio será pelo conjunto de sua obra.

Na França, o autor é publicado pela Gallimard. Apesar da honra, Chico não comparecerá à cerimônia.

Criado em 1991, Haroldo de Campos, em 1999, havia sido até hoje o único brasileiro a receber o prêmio. Mario Vargas Llosa (2002), Alberto Manguel (2004), Ricardo Piglia (2008) e Roberto Bolaño (2009) já foram premiados. O Roger Caillois é uma parceria entre o PEN Club da França e a Casa da América Latina e a Sociedade dos escritores e amigos de Roger Caillois, morto em 1978.

A última obra de Chico Buarque, ‘O Irmão Alemão’, foi lançada no país em 2016. O autor já venceu três vezes o Prêmio Jabuti: em 1992 com ‘Estorvo’, 2004 com ‘Budapeste’ e em 2009 com ‘Leite Derramado’.

Fonte: Cultura no Minuto