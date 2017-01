Alemanha condena adolescente ligada ao ‘Estado Islâmico’

Um tribunal alemão da cidade de Celle condenou uma jovem de 16 anos a seis anos de prisão, nesta quinta-feira (26), por um ataque a faca contra um policial, em fevereiro de 2016. Os promotores descreveram a agressão como o primeiro ataque ordenado pela organização terrorista “Estado Islâmico” (EI) na Alemanha.

A adolescente Safia S., que possui as cidadanias alemã e marroquina, tinha 15 anos quando esfaqueou um policial no pescoço com uma faca de cozinha na estação ferroviária de Hannover, em fevereiro de 2016. A jovem foi detida em flagrante no local do crime. O policial de 34 anos foi gravemente ferido, mas sobreviveu ao ataque.

Além da acusação de tentativa de homicídio, Safia S. respondeu por lesão corporal grave e associação a uma organização terrorista estrangeira. Enquanto em custódia, a estudante radicalizada admitiu o esfaqueamento e escreveu uma carta de desculpas à vítima.

Mohamad Hasan K., um jovem sírio-alemão de 20 anos, foi considerado cúmplice no crime de Safia S. por não revelar o plano de ataque à polícia e foi condenado à dois anos e meio de detenção. Num caso separado, a promotoria está investigando as acusações de envolvimento de Hasan K. no plano terrorista que causou o cancelamento de um jogo da seleção alemã de futebol em Hannover, em novembro de 2015.

Em 2008, aos 7 anos, Safia S. apareceu em diversos vídeos no YouTube com o pregador salafista alemão Pierre Vogel. Em 2015, a jovem fez contato via internet com um combatente do EI na Síria. Em janeiro do ano passado, ela tentou viajar à Síria, mas só chegou até Istambul, na Turquia. Ela foi trazida de volta pela mãe. Safia S. manteve contato pela internet com o “Estado Islâmico”, que a incumbiu de executar um “ato de martírio”, segundo os promotores.