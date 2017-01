Após reivindicação de associação, Bairro José Bezerra tem área recuperada para práticas esportivas

Uma luta dos moradores do Bairro José Bezerra, em Currais Novos, encampada pela associação de moradores, está possibilitando o melhoramento de uma área para que jovens e crianças possam desfrutar de momentos de lazer. A recuperação do local, que antes era cheio de arbustos, está em fase de conclusão.

A comunidade do PROMORAR, como também é conhecido o bairro, está ansiosa para que os jovens e crianças possam jogar futebol. “Ficamos satisfeitos com o atendimento da administração que mandou tratores para limpar a área. Como presidente da associação estou feliz”, contou Manequinho, presidente da Associação de Moradores do Bairro Gilberto Pinheiro.

Reportagem: Ismael Medeiros