Vigilância Sanitária funciona em novas instalações

A equipe da VISAM, Vigilância Sanitária de Currais Novos, avisa que está em novas instalações. Segundo a equipe de fiscalização, o trabalho antes era desenvolvido no prédio da antiga Policlínica, agora a equipe fica à disposição da população em um novo endereço, no prédio da Secretaria de Saúde do município. A equipe ainda reforça que qualquer denúncia ou contato para uma fiscalização, as pessoas podem procurar a secretaria ou ligar para o telefone: 3405-2731. Em breve, a nova coordenação será nomeada e as expectativas para as ações durante o ano são as melhores.

Reportagem: Lázaro Jordão