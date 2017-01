Academias registram bom movimento nesta época do ano

Nesta época do ano, as academias registram movimento de pessoas procurando qualidade de vida e na busca de perder aqueles quilinhos indesejáveis. “As pessoas visam um corpo melhor no veraneio, além disso, o carnaval está chegando e essa demanda aumenta, outro fator é começar o ano com uma meta”, disse Edson Medeiros educador físico. Uma dica importante que o profissional destaca, é que antes de praticar atividades físicas é importante procurar um médico para fazer uma avaliação e começar o foco no objetivo.

Reportagem: Lázaro Jordão