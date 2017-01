Febra Amarela: Quem deve se vacinar?

Com a o surto de febre amarela em alguns estados do país com São Paulo, Minas gerais e Bahia, a procura pela vacina aqui em Currais Novos aumentou nos últimos dias. Todavia, segundo a coordenadora da vigilância epidemiológica do município, Milena Bezerra, recomendação da SESAP é que a vacina seja aplicada somente em pessoas que vão viajar para essas áreas de risco. Ela lembra ainda que a vacina deve ser tomada 10 dias antes de a pessoa viajar. Como as vacina pode gerar problemas para pessoas com o sistema imunológico mais baixo, pessoas com 60 anos ou mais que nunca tomaram a vacina só podem tomar o imunizante após avaliação médica. Já no caso de gestantes ela é contraindicada – podendo ser autorizada por um especialista se houver situação de emergência epidemiológica ou necessidade de viagem para área de risco. Lactantes de crianças com até seis meses devem suspender o aleitamento materno por 28 dias após a vacina.

Reportagem: Ivin Santos