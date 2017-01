CAPS realiza o encerramento do Janeiro Branco em Currais Novos

O CAPS “Vênus Cunha” juntamente com o Projeto Inspiração e as Redes de Atenção Psico-sociais realizaram na tarde desta última quarta-feira o encerramento de atividades do Janeiro Branco que é o mês dedicado a promoção de atividades a saúde mental. Na ação, que aconteceu na Praça Tomaz Salustino, a população teve acesso as práticas integrativas e complementares.

Reportagem: César Lima