Quadrilha explode agência bancária no Agreste potiguar

Uma quadrilha explodiu uma agência bancária na cidade de Tangará, na região Agreste do Rio Grande do Norte, na madrugada desta quarta-feira (25). De acordo com a Polícia Militar, pelo menos 10 homens explodiram a agência bancária, bloquearam as entradas da cidade e atiraram contra estabelecimentos durante a fuga.

Segundo a PM, o crime aconteceu por volta das 1h40. A quadrilha estava dividida em dois carros. Os assaltantes invadiram a agência, do Bradesco, e explodiram um caixa.

O estabelecimento ficou destruído com a força da explosão. O dinheiro do terminal foi retirado, mas não se sabe a quantia levada.

As testemunhas informaram que a ação durou menos de dez minutos até os suspeitos fugirem atirando em estabelecimentos e deixando grampos espalhados nas ruas da cidade. A polícia fez buscas, mas ninguém foi preso.

Fonte: G1