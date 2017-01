Jogo da Amizade: Brasil e Colômbia se enfrentam para ajudar a Chapecoense

Pouco tempo, mas muito trabalho. Assim pode ser definido o treino da Seleção Brasileira, realizado nesta terça-feira (24), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, preparatório para o Jogo da Amizade contra a Colômbia.

Com o grupo completo, composto por atletas que atuam nos clubes brasileiros, o técnico Tite pôde passar a sua filosofia, estilo de jogo e orientações aos comandados por mais de uma hora, sob o olhar atento dos jornalistas do Brasil e de outros países, que puderam acompanhar as atividades.

Iniciado às 17h, os atletas fizeram a tradicional roda de passes após alongamento com o preparador físico Fábio Mahseredjian. Convidado para participar da comissão técnica no amistoso, o preparador físico Paulo Paixão ficou responsável por coordenar a segunda atividade, de movimentação e troca de passes, com o time de colete azul enfrentando o verde – cinco para cada lado. O restante do grupo realizou atividades à parte, enquanto os goleiros trabalharam intensamente com Taffarel.

Após 15 minutos, Tite entrou em cena e comandou o conhecido treino “fantasma”, em que o time realiza movimentos ofensivos, defensivos e táticos sem nenhuma equipe se defendendo ou atacando. Assim os jogadores podem entender o que o treinador quer que eles façam durante a partida.

Após a primeira parte, houve campo reduzido, onze contra onze. O time de colete atuou da seguinte forma: Weverton (Danilo Fernandes); Fagner, Geromel, Rodrigo Caio e Fábio Santos; Walace, Willian Arão e Lucas Lima; Dudu, Robinho e Diego Souza. O time sem colete contou com Muralha; Marcos Rocha, Luan, Vitor Hugo e Jorge; Henrique, Rodriguinho, Gustavo Scarpa, Camilo e Diego; Luan. Após parada para hidratação, os times treinaram bolas paradas, em cobranças de escanteio e de falta.

A partida entre Brasil e Colômbia será nesta quarta-feira (25), às 21h45. Toda a renda líquida da partida será repassada à Associação Chapecoense de Futebol, que a utilizará integralmente para indenizar os familiares dos jogadores, membros da comissão técnica e dirigentes, vítimas da queda do avião que levava o time para disputar a partida final da Copa Sul-Americana, na Colômbia. O jogo será transmitido ao vivo pela página oficial da CBF no Facebook.

