Prefeito Odon Jr se reuniu com representantes da Mineradora CRUSADER

O Prefeito de Currais Novos, Odon Jr, se reuniu na manhã desta quarta-feira (25) com representantes da Mineradora Crusader do Brasil, que deverá realizar a extração de ouro no município na Fazenda São Francisco, zona rural. O encontro no Gabinete Municipal contou com a presença de Julio Cesar Nery, Jucieny Sousa e Carlos Alberto. De acordo com Julio Cesar, o “apoio da prefeitura ao projeto é muito importante”, e aproveitou para apresentar alguns detalhes técnicos do empreendimento e os investimentos.

“O município tem interesse no empreendimento pela importância na geração de emprego e renda, além de contribuir com o desenvolvimento da cidade e da região”, disse o Prefeito Odon Jr.

Fonte: Robson Pires (O Xerife)