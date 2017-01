CEJA CONTINUA COM MATRÍCULAS ABERTAS

O Centro de educação de Jovens e Adultos ¨CEJA¨ está com matrículas abertas, por isso alunos veteranos e novatos já podem se dirigir a escola que uma equipe está pronta para receber os alunos, as aulas terão início no dia 13/02 e as matrículas estão abertas até Março.

Este ano a escola dispõe de uma novidade, todas as salas serão climatizadas, oferecendo conforto aos estudantes, além disso, contará com uma equipe de professores preparada e qualificada para a educação da comunidade, em especial na educação de jovens e adultos.

Reportagem: Lázaro Jordão