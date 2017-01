CIRETRAN REALIZARÁ PALESTRAS EDUCATIVAS EM ESCOLAS DO MUNICÍPIO

A CIRETRAN realizará neste início do ano letivo de 2017 palestras educativas sobre trânsito em escolas de Currais Novos. De acordo com o supervisor Lucemário Gomes, a ideia é que todas as escolas do município recebam os profissionais do DETRAN para que possam conscientizar os estudantes sobre educação no trânsito “A conscientização deve começar nas crianças que são o nosso futuro, responsáveis por um mundo mais justo” finalizou o supervisor.

Reportagem: Lázaro Jordão