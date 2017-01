OPORTUNIDADE: concurso da Câmara Municipal de Currais Novos/RN

A Câmara Municipal de Currais Novos lançou edital para concurso público para o preenchimento de vagas nos níveis fundamental, médio e superior. Os salários são de até R$ 1,8 mil, podendo o valor ser acrescido de vantagens, benefícios e adicionais previstos na legislação. As inscrições começam no dia 23 de janeiro.

Para nível fundamental, estão em disputa três vagas para auxiliar de serviços gerais, com salário base de R$ 880,00.

Para nível médio, 9 vagas em estão disponíveis, sendo 2 para agente de portaria, 1 para cinegrafista legislativo, 1 para operador de mídia, 2 para recepcionista legislativo e 3 para técnico legislativo. Para nível médio, os salários variam entre R$ 980,00 (recepcionista legislativo e agente de portaria) e R$ 1,4 mil (cinegrafista legislativo e operador de mídia).

No nível superior, as oportunidades são para contador legislativo (2 vagas), controlador interno (1 vaga), jornalista legislativo (1 vaga) e procurador legislativo (1 vaga). Os salários são de R$ 1,8 mil.

As inscrições serão feitas exclusivamente via internet, no site da Comperve, das 8h do dia 23 de janeiro até as 23h59 do dia 20 de fevereiro. O custo será de R$ 50, R$ 70 e R$ 90 para os níveis fundamentais, médio e superior, respectivamente.

edital:

http://www.comperve.ufrn.br/conteudo/concursos/cm_currais_novos_201601/docum

Fonte: Jean Souza