CURRAIS NOVOS: MATRÍCULAS NA REDE MUNICIPAL SE ENCERRAM NO DIA 07 DE FEVEREIRO E AULAS TEM INÍCIO NO DIA 13

O número de matrículas na rede municipal de ensino de Currais Novos já soma pouco mais de 4mil e 400 alunos, número volátil e que poderá ultrapassar os 4 mil e 500 até o fim das matrículas, no dia 07 de fevereiro. De acordo com a Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura de Currais Novos, as matrículas na rede municipal de ensino são para os níveis educação infantil, ensino fundamental I e II, e Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Antes do início das aulas, que ocorrerá no dia 13 de fevereiro, a Prefeitura Municipal através da Secretaria Municipal de Educação, realizará a “Jornada Pedagógica” nos dias 8, 9 e 10 de fevereiro, em local ainda a ser definido, onde será debatido com os educadores o tema: “Aprendizagem mediada: mobilizando saberes”. Na Jornada estão programados mesas temáticas, mediadores, e grupos de trabalho de acordo com o segmento e modalidades de ensino.

Fonte: ASSECOM/PMCN