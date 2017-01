OPERAÇÃO SORRISO OFERECE CIRURGIA A PACIENTES COM LÁBIO LEPORINO NO RN

Começa no dia 16 de janeiro a seleção dos pacientes com lábio leporino e fenda palatina para participar do mutirão promovido pela Organização Não Governamental (ONG) Operação Sorriso. Serão realizadas cerca de 60 cirurgias corretivas gratuitas por médicos voluntários entre os dias 18 a 21 de janeiro deste mês, no Hospital Wilson Rosado, em Mossoró.

A seleção de pacientes acontece no dia 16 de janeiro, a partir das 8h, no Centro Clínico Prof. Vingt Un Rosado. Para participar, basta comparecer à seleção no dia indicado levando documentos de identificação do paciente e também do responsável (caso o paciente seja menor de idade). Pacientes e mais um familiar que residam fora de Mossoró poderão solicitar hospedagem gratuita no dia da seleção. A Operação Sorriso também oferecerá transporte do local da hospedagem ao Hospital Wilson Rosado no dia da cirurgia, além de alimentação sem custo aos pacientes.

Fonte: G1