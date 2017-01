O QUE SE SABE SOBRE A DOENÇA MISTERIOSA QUE DEIXA A URINA PRETA NA BAHIA

Passado mais de um mês dos primeiros casos, a causa do surto de mialgia aguda que já atingiu ao menos 52 pessoas na região metropolitana da Salvador ainda é mistério. A doença misteriosa causa fortes dores musculares e deixa a urina dos pacientes preta.

Um grupo de cientistas do Brasil e dos EUA está analisando amostras de pacientes da doença misteriosa para tentar chegar ao real motivo da doença, que tem causado medo nos baianos.

Segundo o infectologia Antônio Carlos Bandeira, a principal suspeita no início do surto era o peixe, mas como apenas cerca de dois terços dos pacientes que acompanhou informaram ter consumido o alimento antes do aparecimento dos sintomas, as dúvidas sobre o diagnóstico ficaram ainda maiores.

“Só 60%, 70% dos pacientes informaram ter ingerido peixe. Nesse um mês as dúvidas aumentaram. Só com a confirmação laboratorial saberemos”, disse.

Fonte: Uol